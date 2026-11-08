Matri: "Pensavo di avere la Sla e sono caduto in depressione. Andavo in analisi, ma convivo ancora con le mie paure"

L'ex attaccante della Fiorentina Alessandro Matri ha rivelato, durante il programma di Rai 1 Ballando con le stelle, di aver sofferto di depressione causata dall'ipocondria.

L'ipocondria e la paura della Sla

"Pensavo di avere la Sclerosi Mutlipla, la Sla. Ho iniziato a vivere male, mi chiudevo in casa la sera. Un calvario calcistico, ho perso autostima e fiducia. Sono diventato vulnerabile, cadendo in un percorso di depressione da ipocondria".

L'affetto dei familiari

"Un calciatore pensa di essere un supereroe - continua Matri - ha paura a parlare di queste cose con l'allenatore, i compagni o il presidente. In questo modo, uno si tiene tutte le paure. Ho avuto la prontezza e il coraggio di dire a Federica (Nargi, ndr)) e ai miei genitori che avevo paura di avere qualcosa. Mi sentivo accudito e protetto, sono andato in analisi e sono stato sempre meglio. Ho ancora piccole paure, faccio esami ogni 6 mesi. Convivo con questo, ma meglio. La nascita delle mie figlie mi ha distolto dal problema".