Il giornalista e tifoso viola Massimo Basile ha commentato amaramente la bruttissima sconfitta della Fiorentina in casa della Roma di ieri sera all’Olimpico, sul proprio profilo Facebook.

‘Travolti da squadra di altro proprietario americano che…’

“Per i cultori della decrescita felice viola, una buona notizia: siamo stati travolti dalla squadra di un altro proprietario americano, contestato dai tifosi e in mezzo a una buriana interna, e sono in lotta per la Champions League”.

‘Firenze, la fortuna dei miliardari’

“Noi, invece, abbiamo capito tutto. Dai, ragazzi, che come a Firenze non c'è nessuno in Italia. Siamo la fortuna dei miliardari. Non infierite, facendomi sapere cosa ha detto il tecnico, grazie. Per oggi, basta così”.