Un problema di nome Pongracic. Un rientro tardivo che complica l'avvicinamento alla sfida col Verona

A grappolo fra mercoledì e giovedì torneranno i pochi viola convocati con le rispettive nazionali. L'unico che però potrebbe far rientro molto tardi è il difensore croato Marin Pongracic.

Rientro tardivo

La nazionale balcanica disputerà un'amichevole di lusso contro il Brasile in Florida nella notte fra martedì e mercoledì. Il rientro di Pongracic a Firenze è previsto nella giornata di giovedì, ma è molto probabile il croato ricominci ad allenarsi con la squadra solamente per la rifinitura di venerdì.

Possibili sostituti

Vanoli dovrà dunque aspettare l'immediato prepartita per scegliere il partner di Ranieri. Il più accreditato è ovviamente Comuzzo, che dalla sua ha quasi un giorno di 'vantaggio' sul croato nel rientro in squadra.