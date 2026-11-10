I quattro d'attacco non bastano alla Fiorentina per svoltare: la parola chiave è connessione

E' una Fiorentina a trazione anteriore quella che si è presentata al Franchi per la partita contro la Juventus valida per l'11^ giornata. Il 4-2-3-1 presentato da Vanoli con Mastantuono, Gonçalves e Njie dietro a Pellegrino ha prodotto un pareggio per 2-2 che lascia buon sensazioni ma anche la consapevolezza che sia tanto da migliorare.

Il coraggio deve avere un ordine

Contro i bianconeri la Fiorentina ha mostrato passi in avanti sul piano offensivo, segnando 2 gol e sfiorandone altri. L'impressione però è che non ci sia l'alchimia giusta tra i 4 moschettieri schierati con il compito di trafiggere il portiere avversario. I 90 minuti del Franchi hanno mostrati più spunti individuali che azioni corali: dinamica, questa, su cui Vanoli dovrà lavorare molto durante la sosta e successivamente.

Pellegrino va assistito meglio

Dei passi in avanti da fare ha parlato anche Vanoli dopo la partita, soprattutto per quanto riguarda i rifornimenti a Pellegrino: "Lo stiamo cercando, stiamo provando a innescarlo meglio avvicinandoci a lui. A volte gli diamo la palla e lo lasciamo isolato, dobbiamo servirlo meglio in area perché è forte. Anche Mastantuono deve essere più bravo a venire tra le linee perché gli avevo detto di giocare dietro ai due centrocampisti, Pedro ha un po' più queste caratteristiche. Sono tutte situazioni su cui stiamo lavorando però questa squadra ha voglia di fare qualcosa di importante. Siamo sempre stati vicini a risultati di valore e dobbiamo continuare su questa strada".