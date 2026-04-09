Corriere Fiorentino: Quella parola che non piace proprio a Vanoli
Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.
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L'apertura di stamani è intitolata: “Bye bye Londra”. Ovvero: “Ancora problemi alla tibia, Kean non è stato convocato Vanoli: ”Zero alibi, la parola emergenza non mi piace".
Stadio, ambiente e avversari
In taglio basso leggiamo: “Sole e coreografia, Croydon si vestirà a festa ”Intensità più tifo: così batteremo i viola". Sottotitolo: “Nel quartiere delle Eagles sorge il Selhurst Park. Oggi l’arrivo dei 1.600 fiorentini”.
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