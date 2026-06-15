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Corriere dello Sport-Stadio: Le manovre sinistre della Fiorentina sul mercato

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Una pagina dedicata alla Fiorentina dal Corriere dello Sport-Stadio

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Il quotidiano sportivo apre con il mercato: “Manovre sinistre” intendendo che si cerca soprattutto a sinistra. Sottotitolo: “Obert del Cagliari e Revivo del Maccabi obiettivi concreti”. Sommario: “La Fiorentina conta  di cedere tre terzini  e deve pianificare i nuovi innesti Il Gremio spara alto per Viery: richiesta da venti milioni”. 

Budget e regole

In taglio basso: “Negli Usa fissati budget e regole”. Infine in breve: “Amatucci torna a Firenze, ma riparte”. 

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