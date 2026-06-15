Corriere dello Sport-Stadio: Le manovre sinistre della Fiorentina sul mercato
Una pagina dedicata alla Fiorentina dal Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 30
Il quotidiano sportivo apre con il mercato: “Manovre sinistre” intendendo che si cerca soprattutto a sinistra. Sottotitolo: “Obert del Cagliari e Revivo del Maccabi obiettivi concreti”. Sommario: “La Fiorentina conta di cedere tre terzini e deve pianificare i nuovi innesti Il Gremio spara alto per Viery: richiesta da venti milioni”.
Budget e regole
In taglio basso: “Negli Usa fissati budget e regole”. Infine in breve: “Amatucci torna a Firenze, ma riparte”.
💬 Commenti