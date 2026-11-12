Il bilancio della Fiorentina: perdite (dei Commisso) raddoppiate, crollo delle plusvalenze. Pioli costa 2.5 milioni a punto: i dettagli

"Il fulcro del bilancio della Fiorentina al 30 giugno 2026 è individuabile al primo sguardo: per ogni euro di ricavi, due euro di costi". Inizia così l'articolo di Salvatore Napolitano che analizza il bilancio della società di Joseph e Catherine Commisso, che poi prosegue: “Certo, ai tifosi interessano di più i risultati sportivi: e a fronte di questo sconquasso economico, la squadra viola è stata a lungo impantanata nella zona retrocessione, chiudendo poi quindicesima, è uscita ai quarti dall’Europa che non conta, cioè dalla coppa chiamata Conference, e agli ottavi dalla Coppa Italia. Della serie, come non gestire un’azienda calcistica".

Il bilancio della Fiorentina in sintesi

I numeri: 153,2 milioni di ricavi, 301.4 milioni di costi, 1.9 milioni di saldo negativo della gestione finanziaria, 13.6 milioni di imposte a credito e una perdita di 136.4 milioni. Insomma, in un solo anno circa il doppio dei 69,8 milioni di perdite complessive registrate dal giugno 2019, cioè da quando la famiglia Commisso siede alla presidenza, prima con Rocco e ora con il figlio Joseph. Il buco è stato coperto quasi interamente con una ricapitalizzazione di 100 milioni, per rispettare i parametri economico-finanziari imposti, si fa per dire, dalla Figc: formalmente, il costo del lavoro allargato non può superare l’80% del fatturato – e da quest’anno il 70% – ma basta che il proprietario immetta denaro fresco per tornare in regola. E in casa viola si sono già portati avanti con il lavoro, con un nuovo apporto di capitale di 15 milioni: è altamente probabile che ne servano altri, perché anche il bilancio al 30 giugno 2027 si avvia al rosso.

Il crollo delle plusvalenze e il costo di Pioli

"Tornando ai 136,4 milioni di perdite rilevate a giugno, hanno inciso diversi fattori: anzitutto, il crollo delle plusvalenze, 2,6 milioni contro i 56,2 dell’anno prima. Poi, i minori ricavi causati dai risultati peggiori: circa 10 milioni in meno di diritti tv e 4,3 milioni in meno di incassi e premi Uefa per la partecipazione alla coppetta del giovedì. Quanto ai costi, c’è la multa di 6 milioni inflitta dall’Uefa per lo sforamento dei parametri relativi al costo della rosa. Gli stipendi complessivi sono stati pari a 121 milioni contro 86 e gli ammortamenti – la somma dei rapporti tra il costo di acquisto e gli anni di contratto di ogni calciatore – 55.7 milioni contro 39.1".

E Pioli?

“Vogliamo rassicurare chi avesse timore per la situazione economica di Pioli: non lo vedremo in fila alla mensa della Caritas. La risoluzione contrattuale ha portato 10 milioni nelle tasche sue e del suo staff: 2,5 milioni a punto, la Fiorentina ne aveva 4 quando fu esonerato dopo 10 giornate. E senza nemmeno considerare i tre mesi e passa di stipendio da metà luglio a inizio novembre. Come allenatore meglio lasciarlo dov’è, come gestore patrimoniale un numero uno”.