Due punti fermi, tre in bilico e un dubbio che si chiama Mandragora: il punto sull'attuale centrocampo viola

Il Corriere dello Stadio fa il punto su quella che è la situazione del centrocampo della Fiorentina, con due punti fissi che per la società viola si chiamano Fagioli e Ndour. Punti fermi fino a prova contraria e fino all’eventuale arrivo di un’offerta che modificherebbe i termini del discorso: trenta milioni per intendersi, subito, tutti, e niente prestiti con opzione di riscatto.

Asterisco

C'è poi un punto fermo con asterisco che è Rolando Mandragora, non per volontà del calciatore che ha messo Firenze sopra tutti a parole e nei fatti, e nemmeno del club viola, ma Italiano lo conosce benissimo e lo vorrebbe a Istanbul con lui al Besiktas.

Tre da monitorare

In fine ci sono tre giocatori meno sicuri del centrocampista di Scampia di rimanere al Viola Park: Fabbian, Brescianini e Fazzini, i primi due nonostante il riscatto da ventitré milioni da poco effettuato, anche se l’ex Bologna è in rimonta.