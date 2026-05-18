Il noto giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria della Fiorentina sulla Juventus sul proprio canale YouTube. Una vittoria che dà regala un briciolo di soddisfazione ai tifosi dopo un'annata da dimenticare e che arriva proprio dai piedi di ex bianconeri…

La prestazione di Fagioli

“Nella Fiorentina hanno dato il meglio di sé soprattutto quei giocatori che simboleggiano il passato della Juventus. Il primo è Fagioli, che i bianconeri hanno svenduto alla Fiorentina a bassissimo prezzo e che è stato di gran lunga il miglior centrocampista in campo nei 60 minuti che ha giocato" Questa l'opinione del giornalista che poi ha aggiunto in tono ironico: “Andate a ringraziare chi l'ha svenduto”.

Un altro ex protagonista

“Il secondo che ha dato il massimo è Mandragora, che simboleggia quel periodo delle tremende plusvalenze che hanno affossato la Juventus per più di un anno e che sono costati tanti soldi e tanti cambi nella dirigenza”.