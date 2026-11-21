Oltre alla sfida contro il Monza, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha analizzato anche altri temi. Queste le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa di questo pomeriggio.

“Per me in Serie A le partite sono tutte difficili e chiunque lo dimostra, dalla grande squadra alla piccola. Veniamo da un periodo positivo, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni: devo dire che anche quando abbiamo perso abbiamo fatto delle grandi prestazioni. Adesso però è ora di guardarci in faccia e di iniziare a fare punti. Non dobbiamo agire in base all’avversario che ci troviamo davanti, dobbiamo avere la nostra idea, la nostra mentalità per andare ad affrontare tutte le squadre. Sappiamo che è una partita importante, ma dobbiamo comunque pensare gara dopo gara”.

“Ecco come sta Atta dopo l'infortunio”

E’ poi tornato a parlare del recupero di Arthur Atta: “Penso che dobbiamo imparare a vedere la Fiorentina come squadra e non come singolo. Abbiamo la fortuna di avere una squadra giovane e costruita con tanti talenti. Ho sempre sottolineato che il talento da solo non porta da nessuna parte. All'interno del talento ci vuole equilibrio. Siamo tutti che giocatore che è Atta, molto importante per noi, quindi siamo stati contenti di ritrovarlo in gruppo. Dopodiché è stato fuori parecchio, il minutaggio arriverà piano piano. Ok che in allenamento puoi fargli fare quello che vuoi, ma alla fine dei conti è la partita che ti allena più di tutto. Ho la fortuna di avere tanta scelta dalla metà campo in su, l importante è che tutti sappiamo che la cosa principale è la Fiorentina non i singoli interpreti. Chi gioca sa benissimo che veste una maglia molto importante”.

“Njie ci ha fatto preoccupare ma siamo molto orgogliosi di lui”

Un focus anche su Njie: “Devo dire che siamo orgogliosi e contenti di lui. Quando vedi un ragazzo che cresce e arriva in nazionale maggiore, vuol dire che stiamo lavorando bene anche con lui. Allo stesso tempo dico sempre che adesso arriva il difficile perchè adesso si deve confermare: finora a mostrato le sue potenzialità, ma per restare ad alti livelli ci vuole la continuità. Lui dovrà essere bravo in questo, sulle sue potenzialità va ammesso che la società ha fatto un investimento importante: l’ho visto esordire in Serie A a Torino e sono molto felice di averlo ritrovato qui. La società ha fatto un investimento importante, sono contento di essermelo ritrovato qua. Non dimentichiamo che c'è anche Gnonto, un ragazzo che ci ha aiutato tante volte e può partire anche lui dall'inizio".

“Pellegrino sta bene ma non dovete sottovalutare Beto”

Ha poi detto qualcosa anche su Pellegrino: “Parlo parecchio con i miei giocatori, siamo un bel gruppo. È arrivato con grande entusiasmo, sta facendo bene. Ma non sottovaluterei la crescita di Beto. Sono due attaccanti diversi, secondo me ci possono far togliere ottime soddisfazioni. Beto è partito con qualche difficoltà ma lo vedo sempre più in crescita. Sarà una bella sfida ma va a mio favore”.