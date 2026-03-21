Vanoli contro Inter e Chivu: i precedenti che fanno discutere

La sfida del Franchi non è solo una partita, ma un intreccio di precedenti tra allenatori e squadre. Tra Paolo Vanoli, l’Inter, Cristian Chivu e la Fiorentina ci sono già incroci recenti che raccontano molto del momento.

Vanoli contro l’Inter: due sconfitte nella scorsa stagione

Per Paolo Vanoli sarà la terza volta da allenatore contro l’Inter.

I due precedenti risalgono alla passata stagione, quando guidava il Torino. In entrambe le occasioni, però, sono arrivati risultati negativi.

All’andata i granata caddero in casa per 0-2, mentre a San Siro arrivò una sconfitta più combattuta, 3-2 per i nerazzurri.

Chivu contro la Fiorentina: bilancio in equilibrio

Anche per Cristian Chivu si tratta del terzo confronto da allenatore contro la Fiorentina.

Nel match più recente ha avuto la meglio, imponendosi con un netto 3-0 a San Siro alla guida dell’Inter.

Nella stagione precedente, invece, quando sedeva sulla panchina del Parma, era riuscito a strappare uno 0-0 proprio al Franchi.

L’incrocio diretto: Vanoli contro Chivu

I due tecnici si sono già affrontati lo scorso anno, quando allenavano rispettivamente Torino e Parma.

La sfida, giocata al Tardini, si era conclusa con un pareggio spettacolare per 2-2.

Una sfida che vale più dei precedenti

Numeri e statistiche raccontano il passato, ma la partita del Franchi apre un nuovo capitolo.

Vanoli cerca il primo risultato positivo contro l’Inter, mentre Chivu vuole confermare il buon feeling contro la Fiorentina.