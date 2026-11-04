La carica del plotoncino dei giovanissimi: i talenti in rampa di lancio in prima squadra

La Fiorentina cerca la risalita e, intanto, porta con sé una parte del proprio futuro. Nella panchina di lunedì scorso, accanto ai giocatori della prima squadra, c’era anche un plotoncino di giovanissimi della Primavera: Cianciulli, Croci e Beldenti, tre ragazzi che provano a farsi spazio in una rosa già giovane di suo.

Il mediano Cianciulli, classe 2008, e i due classe 2010, l’attaccante Croci e il difensore Beldenti, rappresentano ruoli e percorsi diversi, uniti dalla stessa ambizione: mettersi in evidenza e conquistare nuove opportunità. Per loro, stare a contatto con la prima squadra significa cominciare a conoscere ritmi, richieste e responsabilità del calcio dei grandi.

La loro presenza racconta anche il legame tra il vivaio e il gruppo di Vanoli. La panchina non è ancora un punto d’arrivo, ma può diventare un passaggio importante nella crescita: osservare da vicino una partita, condividere la preparazione e vivere lo spogliatoio sono esperienze che possono aiutare a farsi trovare pronti.

La speranza della Fiorentina è che il percorso di ripresa possa accompagnarsi proprio alla valorizzazione di questi ragazzi. Serviranno tempo, continuità e occasioni da sfruttare, senza caricare nessuno di aspettative premature. Ma tra le prospettive da coltivare c’è anche questa: costruire un gruppo nel quale i talenti della Primavera possano diventare, gradualmente, parte dell’ossatura della Viola di domani.