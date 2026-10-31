Difesa ancora obbligata ma Ranieri torna a vedere il gruppo: a lasciargli spazio dovrebbe essere... Beldenti

Non è stata certo una finestra felice tra le soste di settembre e novembre per Luca Ranieri: titolare a Genova dopo il rinnovo e disastroso, poi colpito da un'infiammazione al nervo di un piede da cui sta faticosamente recuperando. In settimana si è comunque allenato in parte anche con il resto del gruppo.

Rientro all'orizzonte

Il rientro dell'ex capitano dovrebbe avvenire proprio lunedì a Reggio Emilia, dove è attesa la sua convocazione: ne ha saltate tre di fila con Como, Inter e Atalanta. A lasciargli spazio però dovrebbe essere il giovane 2010 Beldenti, convocato per emergenza giovedì: la coppia titolare infatti sarà ancora Viery-Dragusin.