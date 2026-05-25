Tre intoccabili per Paratici, il resto può finire sul mercato. Possibile prestito per i riscattati? E Gudmundsson è pronto a salutare

Come scrive il Corriere Fiorentino, ci sono tre intoccabili per Fabio Paratici in quella che sarà la rivoluzione estiva della Fiorentina. Verso la permanenza sia De Gea, che Fagioli, che Ndour.

La difesa

Da loro si ripartirà. Il resto può finire sul mercato, anche nomi importanti come Pongracic e Mandragora. Se si dà uno sguardo agli altri c'è Dodò che è finito nel mirino della Roma, mentre Fortini e Comuzzo hanno ricevuto interessa da parte di Bournemouth e Como.

Centrocampo e attacco

Per i nuovi centrocampisti viola che sono arrivati a gennaio e poi sono stati riscattati, Brescianini e Fabbian, possono finire in prestito. Infine c'è Gudmundsson. Sarà il mercato a decidere il suo prezzo, ma secondo il quotidiano sarà uno dei primi a lasciare Firenze.