Volpato: "La Fiorentina è una squadra top e anche mister Grosso è andato lì. Tanti motivi per sceglierla ma..."

Si è chiusa nella notte l'avventura dell'Australia di Cristian Volpato al Mondiale americano, con la sconfitta ai rigori contro l'Egitto. L'esterno del Sassuolo, che ha scelto idi rappresentare i ‘canguri’ proprio prima della kermesse, ha parlato anche del suo futuro e di Fiorentina a Diretta.it:

"Fiorentina? Adesso andrò in vacanza e staccherò un po' da tutto. Poi ci penseremo. I miei agenti si occuperanno di queste cose e io mi fido di loro.

La Fiorentina potrebbe piacermi come destinazione? La Fiorentina è una squadra top. Sfortunatamente hanno avuto un anno un po' difficile, ma i giocatori ci sono, il Viola Park è una struttura top e anche il mister è andato lì. Tanti motivi per sceglierla? Quello sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso".