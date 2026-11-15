Fagioli-Oulai: adesso un ballottaggio, in futuro una coppia? Le alternative tattiche ad un'alternanza inspiegabile

Le scelte di Vanoli, e quelle di Grosso prima di lui, parlano chiaro: non è una Fiorentina pensata per giocare con Oulai e Fagioli contemporaneamente in campo. La suggestione dell'estate, quella che aveva fatto sognare i tifosi viola, è quindi destinata a spegnersi. C'è, però, un'alternativa…

L'idea di Vanoli

Indubbiamente, con il 4-3-3 (o 4-2-3-1, come contro la Juventus) proposto da Vanoli, non ci può essere spazio per entrambi: accanto al regista serve infatti un centrocampista fisico, di presenza, doti che Oulai ha solo in parte e che quindi rende impossibile questa disposizione tattica. Per ora ci sta giocando Ndour, che però non brilla esattamente per doti di interdizione e che, spesso e volentieri, rallenta troppo il gioco; posto che uno dei tre centrocampisti sarà uno tra Goncalves e Atta, con compito di raccordo fra la linea mediana e quella degli attaccanti, accanto al playmaker e al trequartista resta un solo posto libero. Non a caso, a gennaio, questo reparto sembra essere uno dei primi soggetto a rinforzi.

Il tassello da riempire

Si è fatto il nome di Hojbjerg, roccioso centrocampista di contenimento danese, con molta esperienza a livello di club e Nazionale; nelle ultime ore è sorto anche il nome di Ederson, difficilmente raggiungibile ma perfettamente congruo alle caratteristiche che servono al centrocampo viola. Consci del fatto che un nuovo interprete per dare sostanza a questo reparto servirà, viene da domandarsi se davvero la convivenza tra Fagioli e Oulai sia impossibile: è indubbio che, a valore assoluto, siano due giocatori che devono giocare dal 1', ma è così certo che siano incompatibili?

Diversi, ma complementari

Vanoli, in merito, ha detto che “hanno caratteristiche diverse” e che Fagioli “può fare più ruoli, anche la mezzala”: l'ipotesi per vedere il centrocampo di maggior livello possibile vedrebbe quindi i due agire sulla linea mediana, con un Oulai più bloccato affiancato dal ‘Mister X’ del mercato invernale e un Fagioli con maggior libertà di movimento, a supporto di due trequartisti che sarebbero Mastantuono e uno fra Atta e Goncalves. A seconda dell'avversario, naturalmente, si potrebbe poi invertire la dinamica: linea mediana a due con i due giocatori più adatti all'incontro e tre giocatori a supporto della punta, che aprirebbe spazio anche a Njie, l'unico esterno puro della rosa di Vanoli.

Priorità assoluta

La Fiorentina, ancora, non ha trovato un equilibrio vero e proprio né un'identità di gioco: c'è ancora un po' di spazio per sperimentare e tanta qualità a disposizione di Vanoli. Le valutazioni vanno sicuramente rimandate a dopo il mercato di gennaio, ma quello tra Fagioli e Oulai non può restare un ballottaggio per tutto l'anno: si può (e forse si deve) fare di più per implementare due giocatori di questo livello in un centrocampo in forte difficoltà, come quello viola.