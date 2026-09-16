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Corriere Fiorentino: Un altro tango per la Fiorentina, ma Ndour è lento

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino di oggi. 

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Sulla partita giocata dai viola c'è: “Un altro tango”. Ovvero: “Pellegrino segna ancora, poi Gnonto e Gonçalves: la Fiorentina vince il derby con il Pisa e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia. Domenica c’è il Napoli”. 

La prova Allegri

In taglio alto il commento intitolato: “Squadra più solida ora la prova Allegri”. Di spalla infine le pagelle: “Dragusin tira, Njie senza freni Ndour lento”

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