Corriere Fiorentino: Un altro tango per la Fiorentina, ma Ndour è lento
Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino di oggi.
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Sulla partita giocata dai viola c'è: “Un altro tango”. Ovvero: “Pellegrino segna ancora, poi Gnonto e Gonçalves: la Fiorentina vince il derby con il Pisa e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia. Domenica c’è il Napoli”.
La prova Allegri
In taglio alto il commento intitolato: “Squadra più solida ora la prova Allegri”. Di spalla infine le pagelle: “Dragusin tira, Njie senza freni Ndour lento”
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