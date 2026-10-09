Allegri: "A Firenze ero infuriato, se non impariamo difficilmente porteremo i risultati a casa"
Massimiliano Allegri. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è tornato a parlare del pareggio tra la sua squadra e la Fiorentina, esprimendo frustrazione per un errore particolare dei propri ragazzi.
Errori e autocritica
“Io sono uno che fa molta autocritica, in ogni occasione. Commetto errori ad ogni partita, anche quando vinciamo, solo che i tre punti aggiustano le cose e nascondono le imperfezioni. Molti magari non lo capiscono”.
Rabbia al Franchi
“A Firenze mi sono infuriato perchè fino a questo momento la squadra non è riusce a capire i momenti all'interno della partita. E' successo sul 2-0 a Milano, ma anche contro la Fiorentina. Dobbiamo migliorare sennò difficilmente porteremo i risultati a casa”.
💬 Commenti