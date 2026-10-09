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Allegri: "A Firenze ero infuriato, se non impariamo difficilmente porteremo i risultati a casa"

Redazione /
Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è tornato a parlare del pareggio tra la sua squadra e la Fiorentina, esprimendo frustrazione per un errore particolare dei propri ragazzi. 

Errori e autocritica

“Io sono uno che fa molta autocritica, in ogni occasione. Commetto errori ad ogni partita, anche quando vinciamo, solo che i tre punti aggiustano le cose e nascondono le imperfezioni. Molti magari non lo capiscono”. 

Rabbia al Franchi

A Firenze mi sono infuriato perchè fino a questo momento la squadra non è riusce a capire i momenti all'interno della partita. E' successo sul 2-0 a Milano, ma anche contro la Fiorentina. Dobbiamo migliorare sennò difficilmente porteremo i risultati a casa”. 

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