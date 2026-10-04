Brutte notizie per il Napoli di Allegri, l'ex Fiorentina Favasuli costretto ad un lungo stop.

Brutte notizie per Costantino Favasuli, l'ex calciatore della Fiorentina sarà costretto a rimanere lontano dai campi per diverse settimane dopo un infortunio patito in nazionale.

L'infortunio

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l’esterno del Napoli ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra nel corso di Armenia-Italia Under 21, con tempi di recupero vicini ai due mesi.

Nel momento peggiore…

Una tegola per Allegri, che perde un giocatore in crescita. L’ex viola stava infatti facendo bene con la maglia azzurra e sembrava ormai in rampa di lancio, mettendosi in mostra grazie alla capacità di creare superiorità sulla corsia laterale.