Ieri è stata giornata di relax per la Fiorentina, che si è fermata per un giorno prima di immergersi nella tre giorni di lavoro che la porterà al nuovo inizio in campionato e alla trasferta di Monza.

Su Mastantuono

Paolo Vanoli ritroverà anche gli ultimi giocatori tornati dagli impegni con le proprie nazionali, tra cui Franco Mastantuono che, a differenza dell’ultima sosta, beneficerà di un giorno in più di allenamento.

Njie non preoccupa

Sempre tra i rientri, arrivano buone notizie sul fronte Alieu Njie, che ieri non è stato sottoposto ad alcuna visita di controllo perché sono state escluse gravi entità del suo infortunio alla coscia. Evidentemente, durante Polonia-Svezia, l’attaccante si è fermato in tempo da non peggiorare la situazione. Alla ripresa degli allenamenti di oggi, prevista per la mattina, sarà più chiaro il suo quadro. Ma le condizioni del classe 2005 non preoccupano oltremodo. Lo scrive il Corriere dello Sport.