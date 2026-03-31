Le formazioni ufficiali di Bosnia-Italia: ecco la scelta di Gattuso in attacco al fianco di Kean. C'è Dzeko
Da poco diramate le formazioni ufficiali di Bosnia Erzegovina e Italia, con le due squadre che scenderanno in campo alle 20:45 per la sfida decisiva per l'accesso ai Mondiali.
Le scelte di Gattuso
Gattuso sceglie ancora una volta Retegui per affiancare Kean in attacco. In difesa confermati Mancini, Bastoni e Calafiori. Anche l'ex Fiorentina Dzeko, come prevedibile, è titolare nella Bosnia.
Le formazioni
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.
BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Memic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Dedic, Sunjic, Basic, Bajrakterevic; Demirovivc, Dzeko.
💬 Commenti