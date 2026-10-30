Fiorentina e Sassuolo più simili di quanto sembri. Per i viola un'occasione d'oro

Lunedì sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Sassuolo, al Mapei Stadium, alle 18.30. Al netto di una classifica che fa tornare alla mente brutti pensieri, Vanoli potrebbe non avere un'occasione così ghiotta per un po', per una serie di motivi.

Difese horror

In primis perché il Sassuolo, assieme al Monza, ha la peggior difesa del campionato: i ventidue gol subiti in nove giornate - la Fiorentina ne ha presi invece ventuno - sono eloquenti sulle difficoltà della squadra di Aquilani, che però è riuscita a segnare già quattordici volte (tre centri in più dei viola). Se però c'è un lato in netta crescita nella squadra di Vanoli, o almeno per quanto visto contro l'Atalanta, è proprio la capacità di creare occasioni da gol, soccombendo invece alle prime fragilità quando si tratta di difendere.

Sfida a specchio

Ed effettivamente, il Sassuolo si comporta in modo simile alla Fiorentina: attacca in maniera anche più prolifica dei viola, ma traballa egualmente (se non di più) quando si tratta di difendere. E non c'è ‘fattore campo' che tenga: i neroverdi sono chiamati al riscatto dopo il pesante 2-6 subito dalla Lazio, non la prima sfida persa con ampio distacco dal Sassuolo in casa, che appena due anni fa perdeva 1-6 contro il Napoli, mentre lo scorso febbraio ne subiva cinque dall'Inter.