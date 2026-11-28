Un vero e proprio sabato da incubo per lo Schalke 04 di Gosens e Dzeko, travolto per 8-1 dal Paderborn, che ha stabilito il record per la vittoria con lo scarto più ampio di una neopromossa nel massimo campionato tedesco.

Una gara a senso unico

La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa, che sbloccano il risultato al 21' con Horst. Prima dell'intervallo sale in cattedra l'attaccante Stefano Marino, che firma una doppietta tra il 39' e il quarto minuto di recupero indirizzando nettamente il match. Nella ripresa la squadra lo Schalke, guidato da Edin Džeko, non riesce ad arginare l'ondata offensiva del Paderborn. Nel giro di un paio di minuti arrivano prima la rete di Tigges (55') e poi la tripletta personale di Marino (57'), intervallate soltanto dal gol della bandiera di Aouchiche al 59'. Nel finale c'è gloria anche per i subentrati Zeitler (73'), Vidović (85') e Götze in pieno recupero (90'+5'), che completano la goleada fissando la punizione per lo Schalke, ora in piena crisi.

Il momento difficile di Dzeko e Gosens

Continua il momento difficile dello Schalke e dei due ex Fiorentina: Gosens è ancora out dopo l'infortunio al ginocchio rimediato ad inizio mese, mentre Dzeko sta dimostrando più di qualche difficoltà a reggere i ritmi di un campionato come la Bundesliga.