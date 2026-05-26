UFFICIALE: La Fiorentina ha esteso il contratto di un portiere. I dettagli
Arriva il primo rinnovo di contratto in casa Fiorentina dopo il termine della stagione 2025/26. A darne notizia è la stessa società viola che con un comunicato ufficiale ha fatto sapere di aver esteso il contratto di Luca Lezzerini fino al 2028 attivando la clausola presente nel contratto.
Il comunicato
“ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Luca Lezzerini, contratto che verrà esteso fino al 30 giugno 2028”.
Ancora terzo?
Con tutta probabilità continuerà l'avventura da terzo portiere di Luca Lezzerini in casa Fiorentina dopo il suo ritorno in gigliato dello scorso anno. Per lui in questa stagione sono state 3 le presenze in maglia viola.
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