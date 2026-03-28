Pinones Arce ci crede: “Possiamo ribaltarla contro la Juventus”

C’è fiducia e determinazione nelle parole di Pablo Pinones Arce alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Dopo lo 0-2 dell’andata, la Fiorentina Women è chiamata a una prova importante per provare a riaprire il discorso qualificazione.

L’allenatore viola, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha parlato con lucidità e convinzione:

“Ci siamo preparate per questo e dobbiamo dare tutto”.

Il tecnico ha spiegato che, pur trattandosi di una gara particolare per il risultato da recuperare, la preparazione è stata affrontata con lo stesso metodo delle altre partite, con attenzione ai dettagli e alla prestazione.

Pazienza e fiducia per riaprire la semifinale

Arce si aspetta una Juventus fedele al proprio modo di stare in campo, una squadra abituata a giocare e non soltanto a gestire il vantaggio.

Proprio per questo, secondo il tecnico, la Fiorentina dovrà essere brava a imporre il proprio ritmo e a costringere le bianconere ad abbassarsi più del solito.

“Dobbiamo avere la pazienza giusta”, ha spiegato, ricordando come i 90 minuti offrano tutto il tempo necessario per costruire la rimonta.

L’idea è chiara: gestire il pallone con qualità, ma soprattutto trasformare il possesso in occasioni concrete.

L’obiettivo è ritrovare ritmo e convinzione

Tra i temi toccati dall’allenatore c’è anche l’aspetto mentale. Per Arce sarà fondamentale ritrovare fiducia e ritmo, due elementi decisivi in una gara da dentro o fuori.

Il tecnico ha anche sottolineato come la squadra abbia fatto tesoro delle difficoltà vissute nelle precedenti uscite.

“Abbiamo imparato dai nostri errori”, ha detto, lasciando intendere che il gruppo arriva a questa sfida con maggiore consapevolezza.

Ora il campo dirà se la Fiorentina riuscirà davvero a riaprire la semifinale, ma il messaggio lanciato è chiaro: la squadra scenderà in campo convinta di potersela giocare fino all’ultimo minuto.