Dallai: "Abbiamo superato la Fiorentina e ora un pullman per condividere il nostro scudetto con Firenze"

Secondo scudetto di fila e terzo della storia per i Guelfi Firenze, squadra di football americano, che ora stanno pensando al modo migliore per festeggiare il tricolore insieme alla città.

“Superata la Fiorentina”

"Abbiamo superato la Fiorentina in fatto di titoli nazionali vinti - dice sorridendo il presidente Alessandro Dallai, intervistato dal Corriere Fiorentino - anche se non siamo assolutamente in competizione col calcio!.

E poi: “Abbiamo davvero fatto un’impresa: 22 partite giocate e 22 vittorie. Il fatto di non aver mai perso una gara ci pone davvero tra le società protagoniste in assoluto di questo sport. Tanti ragazzi che giocano in prima squadra sono cresciuti e provengono dal nostro vivaio. Unica eccezione i tre atleti americani ed un italo-americano”.

Festeggiamenti

Una sola partita persa in stagione, in semifinale di Champions League, ma è un piccolo neo rispetto a tutto il resto. E ora è tempo di festeggiamenti: “Vorremmo riproporre, soprattutto, il pullman a tetto scoperto in giro per la città per far ammirare a tutti il nostro trofeo e far vedere ai fiorentini che abbiamo vinto lo scudetto del football americano” conclude Dallai.