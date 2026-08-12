"Non vedo entusiasmo per l'acquisto di Pellegrino, ma è un grande colpo. Sarà molto di più di un vice Kean"

Sono giorni intensi per il mercato della Fiorentina sul fronte attaccanti. Paratici ha praticamente chiuso per Mateo Pellegrino, operazione collegata alla cessione di Piccoli al Bologna. Tiene banco però anche la questione Kean, con il Como pronto a presentare un'importante offerta.

“Molto più di un vice Kean”

Sul tema si è espresso su Facebook il giornalista Luca Calamai: “Non vedo grande entusiasmo da parte dei tifosi per l'acquisto di Pellegrino. Invece è un grande colpo. L'argentino è molto di più di un vice Kean e può diventare un giocatore fondamentale nella Fiorentina di oggi e del futuro”.