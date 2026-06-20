Il diktat: no alla cessione di Comuzzo. Ma il centrale viola potrebbe lasciare Firenze ugualmente

Le parole di Pietro Comuzzo hanno dato sì la sensazione di interesse e fiducia verso di lui ma non la certezza perentoria di una sua centralità: secondo La Gazzetta dello Sport anzi, l'ipotesi che il difensore lasci la Fiorentina è concreta. Non però a titolo definitivo, questo pare essere un diktat del club perché sul classe 2005 c'è ancora tanta curiosità e la convinzione che possa esplodere ad alti livelli.

Allora perché privarsene? Tutto dipenderà dalle gerarchie che si formeranno in rosa, dato che la fine della scorsa stagione ha lasciato in eredità la coppia Ranieri-Pongracic. Ecco perché, in assenza di coppe europee, l'idea sarebbe quella di darlo in prestito ma senza perderne il controllo.