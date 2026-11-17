Periodo di sosta nazionali per tanti calciatori della Fiorentina, anche delle giovanili, ma ci sono elementi di proprietà viola che lo scorso fine settimana sono comunque scesi in campo nelle loro squadre di club: si tratta dei giocatori in prestito in Serie C.

Bene il duo all’Alcione

L’ex capitano della Fiorentina Primavera Niccolò Trapani ed il leader reparto arretrato della scorsa stagione, Edoardo Sadotti, sono entrambi all’Alcione Milano. I due classe 2006 hanno giocato quasi sempre da titolari, e stanno facendo esperienza prezioso nel club arancioblu. È inamovibile Mirko Elia nel Bari, con cui ha giocato tutti i minuti stagionali, tranne il quarto d’ora finale contro il Barletta alla seconda giornata ed un tempo contro il Potenza in Coppa Italia Serie C. Il centrale pugliese ha trovato anche il primo gol tra i professionisti.

Montenegro si fa le ossa, Leonardelli…

Nelle Dolomiti Bellunesi il centrocampista classe 2007 Luca Montenegro ha raccolto 17 presenze , delle quali ben 13 da titolare: non manca lo spazio al promettente calciatore lucano. Si è ritagliato 4 presenze da titolare ed un totale di 15 gettoni stagionali Carlo Evangelista, ala classe 2007 di scena alla Pergolettese. Nessun gol, un assist, per il giocatore umbro, nel campionato positivo della squadra lombarda. Non decolla l’avventura di Pietro Leonardelli al Treviso: il portiere viola classe 2006 non ha giocato un minuto e salvo sorprese nel mercato di riparazione dovrebbe cambiare aria.