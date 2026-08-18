S. Sabatini: “Con Fagioli la Juventus ha regalato alla Fiorentina un grande patrimonio. È per merito di Grosso se…”

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi su alcuni temi di casa Fiorentina, dal nuovo allenatore Grosso a Nicolò Fagioli.

‘Ottimo lavoro di Grosso al Sassuolo, per merito suo…’

“Ci sono tante grandi squadre che hanno fatto grandi gli allenatori, più raramente piccole squadre diventate grandi grazie all’allenatore. Grosso ha fatto un ottimo lavoro di due anni al Sassuolo, tra Serie B e Serie A. La squadra neroverde per merito suo è migliorata sotto ogni aspetto”.

‘Un grande talento regalato alla Fiorentina’

“Fagioli? Lo vedo giocare alla Fiorentina e me lo immagino alla Juventus, che ha regalato un grande talento ai viola, un grande patrimonio. È stato venduto ad una cifra che è veramente poco rispetto a quanto vale il calciatore”.