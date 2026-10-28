Una fiducia a tempo, arriva l'avvertimento della tifoseria viola

Mettere da parte la delusione, almeno per una sera, e alzare la voce tutti insieme. È questo il senso della chiamata a raccolta della Curva Fiesole in vista della delicatissima sfida tra Fiorentina e Atalanta: stringersi attorno alla squadra e provare a trasformare il Franchi nel punto di partenza della riscossa.

La prevendita, però, per il momento non decolla. Sono circa 19mila i biglietti venduti, un dato che lascia spazio a un’ulteriore risposta da parte del pubblico viola. L’appello della curva punta proprio a coinvolgere chi è ancora indeciso, chiedendo una presenza e un sostegno che vadano oltre l’amarezza per i risultati.

Quella concessa alla Fiorentina è una fiducia a tempo, si legge stamani su La Nazione, che dovrà trovare risposte sul campo. La squadra è in evidente difficoltà, ma anche nelle sconfitte più recenti ha mostrato di voler lottare: un segnale dal quale ripartire, pur con tutti i limiti emersi.

“Un secolo di storia merita rispetto” è questo l'avvertimento che arriva dalla tifoseria gigliata.