Corriere dello Sport-Stadio: La svolta è Beto, mollato Zirkzee

Due pagine dedicate alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio.

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Sul mercato c'è: “La svolta è Beto”. Sottotitolo: “La Fiorentina molla Zirkzee e acquista l’ex Udinese: 18 milioni”. In taglio basso il volto nuovo: “Njie: ”La mia qualità migliore è il dribbling".

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Presente una lunga analisi tra passato e presente: “Tutti a lezione: passa la storia”. E infine Antognoni lancia la frecciata: “Io non ho mai tradito la Viola”.