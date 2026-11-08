Malusci: "La Fiorentina ha valori importanti, contro la Juventus va gettato il cuore oltre l'ostacolo"

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, in un'intervista rilasciata a Derbyderbyderby.it ha parlato del big match di questa sera tra i viola e la Juventus.

Viola a caccia di conferme

"La Fiorentina deve trovare proprio continuità nei risultati, perché secondo me questa squadra ha valori importanti. La vittoria contro il Sassuolo per 4-2 ci ha permesso di acquisire un po' di sicurezza, ma non significa che siano stati risolti tutti i problemi. È una squadra nuova, che deve ancora amalgamarsi, anche perché ci sono stati tanti innesti".

Stasera servirà la perfezione

"Credo quindi che questo successo sia stato importante soprattutto in vista della prossima partita contro la Juventus. In quella sfida, chiaramente, a fare la differenza dovrà essere anche l'aspetto caratteriale, con la voglia di vincere una gara che per la piazza è molto importante, ma che deve esserlo anche per la squadra stessa. Mi aspetto una gara che la squadra viola dovrà interpretare in maniera perfetta, mettendo il cuore oltre l'ostacolo, perché non è una partita come tutte le altre".