La Fiorentina fa piazza pulita a destra, due giocatori dai quali liberarsi

Jimenez già c'era e adesso arriva pure Joao Mario, la trasformazione a destra è già stata compiuta da parte della Fiorentina. Ora però c'è da fare piazza pulita, perché sia Dodô che Fortini sono di troppo.

Dodô

Sul brasiliano, che ha il proprio contratto con i viola in scadenza nel 2027, c'è l'interesse della Roma che però non ha ancora affondato il colpo. Più o meno lo stesso possiamo dire per il Napoli.

Fortini

Stessa situazione contrattuale per Fortini, per il quale c'è una trattativa in corso con il Torino che però è lontano rispetto ai 10 milioni richiesti da Paratici per il suo cartellino.