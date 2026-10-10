La probabile formazione del Genoa: De Rossi costretto a rimodellare l'attacco
Con un solo punto in classifica per il Genoa allenato da Daniele De Rossi la partita di oggi in casa contro la Fiorentina diventa più fondamentale che mai.
Assenze a centrocampo e in attacco
Il tecnico dei rossoblù deve far fronte a tante assenze dovute agli infortuni, e contro i viola alcune scelte saranno quindi quasi obbligate. Tra i pali pronto Bjlow, la difesa a tre sarà composta da Marcandalli, Ostigard e Vásquez. A centrocampo, senza l'indisponibile Sow, agiranno Ellertsson, Frendrup, Amorim, Baldanzi e Ehizibue, mentre in attacco, complice anche l'infortunio di Colombo, ci sarà Vitinha a formare il duo offensivo con Osmajic.
Genoa (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ehizibue, Osmajic, Vitinha.
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