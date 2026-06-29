Fiorentina-Sassuolo: per Thorstvedt "un accordo che si farà". Tutti gli indizi che portano il norvegese verso Firenze
La Fiorentina spinge forte sull'acceleratore in questa prima parte di calciomercato estivo. I cambiamenti da apportare alla rosa sono tanti e Paratici non sembra voler perdere tempo.
Le volontà del calciatore
A centrocampo il primo obiettivo rimane il centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt, anche se nelle ultime ore sono rimbalzate dalla Turchia voci di un interesse concreto del Besiktas di Italiano. Il centrocampista norvegese ha già chiaramente fatto intendere di voler approdare a Firenze.
Un accordo che si farà
Un affare che dovrà superare lo scoglio Sassuolo per poter essere chiuso. I neroverdi sono da sempre una bottega cara, ma la volontà del calciatore e il contratto in scadenza fra un anno giocano a favore dei viola. Come scrive La Nazione “un accordo si farà”.
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