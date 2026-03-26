Juventus-Fiorentina: Dove vederla, orario e perché serve un'impresa per andare avanti

Domenica 29 marzo, la Fiorentina Femminile affronterà la Juventus, in trasferta, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Women.

Dove vederla e orario

La partita si giocherà al "Pozzo-La Marmora" di Biella: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 18. La gara tra le bianconere e le viola sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW.

Serve un'impresa

Si partirà dal 2-0 conseguito dalla Juve all'andata al Viola Park. In sostanza servirà un'impresa alla Fiorentina per poter approdare alla finale della competizione.