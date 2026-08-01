L'importanza di esser coperti: il ruolo determinante di Ranieri e Pongracic

Saranno tante le novità con cui la Fiorentina si presenterà ai nastri di partenza di questa stagione, dopo il profondo lavoro di restyling messo in atto da Fabio Paratici sia in ambito societario che in sede di calciomercato, con in primis la ristrutturazione di un pacchetto difensivo pressoché immutato nelle ultime stagioni.

Gerarchie mutate

Con l'acquisto di Viery e Dragusin, infatti, i Viola hanno completamente rinnovato il reparto dei centrali di difesa, aggiungendo di fatto alla rosa due i titolari, i quali andranno di conseguenza a scalzare Ranieri e Pongracic, che ormai da due stagioni avevano preso le redini della difesa viola. Salutato Comuzzo in direzione Toro e con Valentini in uscita, il pacchetto di centrali a disposizione di mister Grosso sembra ormai definito.

Un compito importantissimo

Proprio Pongracic e Ranieri, pur sulla carta partendo dietro nelle gerarchie rispetto a Dragusin e Viery, avranno un ruolo determinante durante questa stagione, ossia quello di rispondere "presente" ogni qualvolta che saranno chiamati in causa: avere due centrali difensivi affidabili in panchina permetterebbe alla Fiorentina di poter studiare anche un approccio più graduale per Viery al calcio italiano, qualora emergesse il bisogno di più tempo per il classe 2005 brasiliano per adattarsi ai ritmi della Serie A. va comunque detto, ad onor del vero, che l'ex Gremio ha finora mostrato cose molto interessanti nelle amichevoli in cui è stato impiegato.