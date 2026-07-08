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Martinelli sbarca ad Avellino: "Sono felice di essere qui, non vedo l'ora. Forza Lupi!"

Redazione /
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Mancano solo le visite mediche per perfezionare il passaggio di Tommaso Martinelli dalla Fiorentina all'Avellino. Il giovane portiere viola rimane quindi in Serie B dopo i 6 mesi in prestito alla Sampdoria nella passata stagione. 

Formula della cessione

La Fiorentina mantiene la proprietà del cartellino del classe 2006, cedendolo solamente in prestito secco. Martinelli è arrivato questa sera nella sede della squadra campana, le visite mediche verranno svolte nella giornata di domani.

Le parole del giocatore

Queste le parole del giovane portiere riportate da TuttoAvellino.it: "Ciao a tutti, sono felice di essere qui. Ci vediamo presto allo stadio, non vedo l'ora. Forza Lupi!" 

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