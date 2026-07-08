Martinelli sbarca ad Avellino: "Sono felice di essere qui, non vedo l'ora. Forza Lupi!"
Mancano solo le visite mediche per perfezionare il passaggio di Tommaso Martinelli dalla Fiorentina all'Avellino. Il giovane portiere viola rimane quindi in Serie B dopo i 6 mesi in prestito alla Sampdoria nella passata stagione.
Formula della cessione
La Fiorentina mantiene la proprietà del cartellino del classe 2006, cedendolo solamente in prestito secco. Martinelli è arrivato questa sera nella sede della squadra campana, le visite mediche verranno svolte nella giornata di domani.
Le parole del giocatore
Queste le parole del giovane portiere riportate da TuttoAvellino.it: "Ciao a tutti, sono felice di essere qui. Ci vediamo presto allo stadio, non vedo l'ora. Forza Lupi!"
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