Cambio in corsa per l'Italia U17: convocato un giovanissimo centrocampista della Fiorentina
Domani alle ore 15 la Nazionale Under 17 debutterà nel Gruppo A2 della Lega A del secondo turno delle qualificazioni europee sfidando subito i campioni d’Europa in carica del Portogallo.
Il cammino
Gli azzurrini scenderanno in campo allo stadio ‘Pietro Barbetti’ di Gubbio, prima tappa di un girone che comprende anche Islanda e Romania e che non concede margini: solo la prima staccherà il biglietto per la fase finale in Estonia, in programma dal 25 maggio al 7 giugno.
Un solo viola
Daniele Franceschini dopo l'indisponibilità di Olivieri dell'Empoli, ha convocato oggi Lorenzo Bernamonte, centrocampista viola classe 2010.
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