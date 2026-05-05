Roma-Fiorentina: l'unico dubbio della serata. Una valutazione certificata dal Var

Una certezza c'è: se la Fiorentina ha perso contro la Roma non è stato certo per colpa dell'arbitro. Alla fine la serata di Luca Zufferli è stata anche tutto sommato tranquilla e facile.

L'unico dubbio

L'unico dubbio, non tanto per la valutazione tecnica del contatto, Parisi commette fallo su Wesley, è sulla posizione di dove avviene l’infrazione. Episodio al limite quello, in tutti i sensi, perché il giallorosso ha il piede sinistro sulla linea dell’area di rigore, ma il fallo avviene con la mano destra sulla schiena che pare essere appena fuori.

Ok del Var

La scena è stata ricontrollata dal Var che ha confermato la decisione presa dall'arbitro in campo, vale a dire quella di dare punizione alla Roma.