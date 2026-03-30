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Cassano ritorna sulla Fiorentina: "Kean o Castro? L'argentino mi piace molto di più, tecnicamente c'è una grande differenza"

Redazione /

Antonio Cassano, dal palco del Teatro Verdi dove ha portato il suo ‘Viva el Tour’, uno spettacolo live assieme gli ex calciatori Ventola e Adani, ha risposto alla domanda di uno spettatore sull'attaccante della Fiorentina Moise Kean.

Kean o Castro?

Se sostituirei Kean con Castro? Sì, mi piace molto di più l'argentino, perché è uno che sa connettersi con la squadra e giocare anche di sponda. Kean è uno a cui butti la palla avanti, ed è un mostro fisicamente, ma tecnicamente è poca roba: mi piace molto di più Castro”.

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