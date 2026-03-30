Cassano ritorna sulla Fiorentina: "Kean o Castro? L'argentino mi piace molto di più, tecnicamente c'è una grande differenza"
Antonio Cassano, dal palco del Teatro Verdi dove ha portato il suo ‘Viva el Tour’, uno spettacolo live assieme gli ex calciatori Ventola e Adani, ha risposto alla domanda di uno spettatore sull'attaccante della Fiorentina Moise Kean.
Kean o Castro?
“Se sostituirei Kean con Castro? Sì, mi piace molto di più l'argentino, perché è uno che sa connettersi con la squadra e giocare anche di sponda. Kean è uno a cui butti la palla avanti, ed è un mostro fisicamente, ma tecnicamente è poca roba: mi piace molto di più Castro”.
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