Antonio Cassano, dal palco del Teatro Verdi dove ha portato il suo ‘Viva el Tour’, uno spettacolo live assieme gli ex calciatori Ventola e Adani, ha risposto alla domanda di uno spettatore sull'attaccante della Fiorentina Moise Kean.

Kean o Castro?

“Se sostituirei Kean con Castro? Sì, mi piace molto di più l'argentino, perché è uno che sa connettersi con la squadra e giocare anche di sponda. Kean è uno a cui butti la palla avanti, ed è un mostro fisicamente, ma tecnicamente è poca roba: mi piace molto di più Castro”.