Andrea Ritorni, chief scout dell'agenzia Vigo Global Sport Services di Claudio Vigorelli, segue da vicino il classe 2010 della Fiorentina Federico Croci. A Radio Bruno ha parlato del suo esordio al Mondiale U17 e non solo.

Su Croci

“Sono contento che stia affrontando il Mondiale con lo spirito giusto, contro la Jamaica ha fatto una bella partita. Nonostante sia sotto età ha fatto bene, l'importante è avere i piedi per terra. Guardate Kayode. Sta facendo un percorso giusto: deve giocare più che andare in prima squadra per fare panchina”.

Prima squadra e Andreazzoli

“Il calcio giovanile della Fiorentina sta andando bene. Niccolini e Angeloni hanno fatto un bel lavoro. Per la prima squadra c'è ben da sperare, devono trovare la quadra giusta e un po' di fortuna. Paratici ha fatto una grande scelta con Andreazzoli, è un grande educatore”.