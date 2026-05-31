FOTO - Il Crystal Palace sbeffeggia l'Arsenal sui social: "European Champions", ma nella foto...

L'Arsenal di Mikel Arteta ha perso la finale di Champions League ai rigori contro il PSG. Subito dopo la sconfitta, i freschi vincitori del campionato inglese, sono stati oggetto di diversi sfottò da parte degli storici club rivali.

Lo scherno dei rivali

Chelsea, Tottenham e, infine, Crystal Palace hanno sbeffeggiato i concittadini londinesi tramite i propri profili social. Le Eagles in particolare, che hanno eliminato la Fiorentina nei quarti di finale di Conference League, hanno postato su X un messaggio ironico e autocelebrativo allo stesso tempo.

Campioni d'Europa

“European Champions” hanno scritto i rossoblù su X, postando però una foto della squadra di Glasner che solleva la Conference League e celebra il primo trionfo europeo della propria storia.