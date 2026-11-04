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Incontro a sorpresa per Angeloni e la Fiorentina in Bulgaria - FOTO

Redazione /
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La Fiorentina Primavera ha da poco finito la gara di ritorno del secondo turno di playoff di Youth League, vinta per 3-0 in Bulgaria contro il Septemvri Sofia.

L'incontro con l'ex calciatore viola

Per la squadra viola ed il dirigente gigliato Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, a Sofia c'è stato un incontro a sorpresa, con un ex calciatore viola: il bulgaro Valery Bojinov. Bojinov ha voluto salutare la delegazione della Fiorentina, guidata dal Responsabile del Settore Giovanile Valentino Angeloni, alla vigilia della sfida di UEFA Youth League.

La foto 

Bojinov incontra Angeloni
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