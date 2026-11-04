Incontro a sorpresa per Angeloni e la Fiorentina in Bulgaria - FOTO

La Fiorentina Primavera ha da poco finito la gara di ritorno del secondo turno di playoff di Youth League, vinta per 3-0 in Bulgaria contro il Septemvri Sofia.
L'incontro con l'ex calciatore viola
Per la squadra viola ed il dirigente gigliato Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, a Sofia c'è stato un incontro a sorpresa, con un ex calciatore viola: il bulgaro Valery Bojinov. Bojinov ha voluto salutare la delegazione della Fiorentina, guidata dal Responsabile del Settore Giovanile Valentino Angeloni, alla vigilia della sfida di UEFA Youth League.
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