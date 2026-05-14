VIDEO - Kean criptico: "Parlo di meno perché c'è già troppo rumore"
Moise Kean
Moise Kean non è nuovo ad un utilizzo dei social piuttosto peculiare. L'attaccante viola, che spesso usa queste piattaforme per sponsorizzare anche la propria carriera musicale, ha eliminato da Instagram tutti post, lasciando un solo video particolare.
Il video social
Un solo video, con diverse immagini del bomber viola al di fuori del campo dal calcio, con una descrizione dal significato difficile da decifrare: “Sono nell'era in cui parlo di meno perché c'è già troppo rumore”.
Messaggio criptico
Non è la prima volta che Kean elimina la sua presenza social e che lancia messaggi criptici tramite Instagram. La domanda che sorge spontanea fra i tifosi viola: si tratta del lancio del suo nuovo prodotto musicale o un indizio per il suo futuro calcistico?
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