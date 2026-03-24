Fagioli, così non basta, Vanoli vuole di più: La richiesta al suo centrocampista

Nicolò Fagioli si sta esprimendo con una continuità forse mai avuta in passato. E' diventato il fulcro del gioco della Fiorentina, un punto fisso a centrocampo, uno inamovibile, ma…

“Deve migliorare in zona tiro”

Quel ma sta a significare che può fare ancora di più anche lui. Cosa? A spiegarlo ci ha pensato l'allenatore viola, Paolo Vanoli, subito dopo la partita pareggiata contro l'Inter: “Deve migliorare in zona tiro”.

E' questa la richiesta diretta che gli ha fatto il tecnico, vedendo anche quello che è successo nella gara di domenica, con un paio di conclusioni da buona posizione che, o non hanno centrato la porta, o non sono arrivate a destinazione.

Un solo gol

Nel campionato in corso Fagioli ha segnato un solo gol, anche se importante, nella trasferta vinta a Como dalla Fiorentina.