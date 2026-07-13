Amoruso: "Vorrei vedere una Fiorentina con identità. Mercato tempestivo? Anche l'anno scorso, ma questi sono top player"

Lorenzo Amoruso, dal Pentasport di Radio Bruno, ha commentato l'avvio di stagione della Fiorentina.

Sul mercato

“A livello di mercato, anche lo scorso anno la società si era mossa con tempo per fare una preparazione con tutti i nuovi membri a disposizione. La differenza è che questi sono tutti giocatori top, richiesti da squadre anche più blasonate della Fiorentina: sono stati tappati i vari buchi che c'erano in squadra, resta da capire sugli esterni offensivi come si muoveranno”.

Sull'identità di gioco

“Inizieremo a vedere come Grosso metterà la squadra in campo e cosa chiederà ai giocatori: vorrei vedere la squadra ‘da sola’, in un undici contro zero, per vedere come si muoveranno i giocatori. Vorrei capire se Grosso vorrà dei movimenti a prescindere dall'avversario, perché significherebbe dare identità alla squadra”.