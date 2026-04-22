La Gazzetta dello Sport: Il doppio riscatto...ma a cifre più basse
Un articolo sulla Fiorentina, stamani su La Gazzetta dello Sport.
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Articolo intitolato: “Harrison-Solomon, la Fiorentina studia le mosse”. Sottotitolo: “L’inglese ha segnato l’israeliano si è ripreso dal lungo stop: il club ragiona sul doppio riscatto a cifre più basse”.
La gioia per il primo gol
Articolo che inizia così: “Il video è da vedere e rivedere Jack Harrison ha postato su Instagram il suo primo gol in viola, un sinistro a giro che ha permesso alla Fiorentina di fare un altro passo verso la salvezza”.
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