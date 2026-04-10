Harrison: "C'è il ritorno in casa nostra e in queste competizioni abbiamo visto succedere cose folli. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma..."
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'esterno d'attacco della Fiorentina Jack Harrison è stato intervistato da TNT Sports dopo la sconfitta per 3-0 incassata contro il Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League.
“Il Crystal Palace ha grande qualità”
Harrison ha commentato: "Avevo già giocato qua, è uno stadio difficile e una squadra forte perché hanno grande qualità. Ma dobbiamo restare positivi, c'è la gara di ritorno in casa nostra e abbiamo già visto succedere cose folli in queste competizioni".
“Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”
E ha aggiunto: "Loro sono stati organizzati in campo e noi abbiamo trovato difficoltà. Nel secondo tempo poi abbiamo fatto meglio, creando anche un paio di occasioni ma non siamo riusciti a segnare".
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