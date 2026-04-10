L'esterno d'attacco della Fiorentina Jack Harrison è stato intervistato da TNT Sports dopo la sconfitta per 3-0 incassata contro il Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League.

“Il Crystal Palace ha grande qualità”

Harrison ha commentato: "Avevo già giocato qua, è uno stadio difficile e una squadra forte perché hanno grande qualità. Ma dobbiamo restare positivi, c'è la gara di ritorno in casa nostra e abbiamo già visto succedere cose folli in queste competizioni".

“Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”

E ha aggiunto: "Loro sono stati organizzati in campo e noi abbiamo trovato difficoltà. Nel secondo tempo poi abbiamo fatto meglio, creando anche un paio di occasioni ma non siamo riusciti a segnare".